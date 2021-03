Roskilde er med i Kunst i Pinsen

I den årligt tilbagevendende begivenhed, Kunst i Pinsen, åbner kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier i en række midt- og vestsjællandske kommuner dørene for publikum pinselørdag, pinsedag og 2. pinsedag 22.-24. maj. I år deltager kommunerne Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk, Lejre, Ringsted og Roskilde.

Det er første gang i en længere årrække at Kunst i Pinsen kommer til Roskilde Kommune. Arrangørerne bag glæder sig til sammen at skabe nogle oplevelsesrige, dage for både borgere og besøgende, med kunsten og kunstnerne i centrum.