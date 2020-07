Roskilde ligger lavt i indbrudsstatistikken. Allerede sidste år var antallet af indbrud i private hjem faldet så meget, at selv corona-nedlukningen ikke har ændret så meget på tallene for 2. kvartal. I april var der dog kun seks indbrud, hvilket er rekordlavt. Foto: Jens Christian Bachmann

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde er duksen når det gælder indbrud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde er duksen når det gælder indbrud

Roskilde - 16. juli 2020 kl. 12:00 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de fleste er hjemme i deres huse og lejligheder, er det sværere for indbrudstyvene at komme på uanmeldt besøg. Derfor giver hele corona-nedlukningen et stort fald i antallet af indbrud i private hjem. På landsplan er antallet af indbrud faldet med 43 procent i 2. kvartal i forhold til 2019.

Men i Roskilde ser tallene lidt anderledes ud. I 2. kvartal 2019 var der 37 indbrud, mens der er samme periode i 2020 var 41 indbrud.

- Men hvis man dykker ned i tallene, så var der kun seks indbrud i Roskilde i april. I marts, som ligger i 1. kvartal, var der kun 15 indbrud mod 27 året før, fortæller kommunikationsmedarbejder Camilla Broholm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Hun for klarer, at fra 2018 til 2019 skete der et fald i antallet af indbrud i private hjem i Roskilde, og derfor ligger Roskilde allerede lavt i indbrudsstatistikken.

- Vi opprioriterede indbrudsindsatsen, hvor vi uddelte materiale, fik tryghedsambassadører og fik fremmet vores politi-app. Det er noget af det, som vi mener, har været medvirkende til at sænke antallet af indbrud, siger Camilla Broholm og bekræfter, at Roskilde er duksen i politikredsen.

Antallet af indbrud var sidste år var på 328. Det er lavere end andre større byer i politikredsen, selv om Roskilde er den største by i kredsen. Sidste år havde Greve eksempelvis 345 indbrud, mens Holbæk havde 338.

- Det er faktisk rigtig flot. Vi går aldrig i minus, og vi går aldrig i nul, siger Camilla Broholm og oplyser, at det bliver svært at få tallene for Roskilde yderligere ned.

- Vi tror på, at antallet af indbrud er ved at finde et leje her i Roskilde, siger Camilla Broholm.

Hvis man kigger på hele første kvartal, så er tallene i Roskilde faldet fra 200 i 2018 til 136 i 2019 og nu 120 i 2020.