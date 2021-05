Foto: Per Christensen

Køer i Tour de France-farver står allerede på Stændertorvet som appetitvækker for næste års megabegivenhed. Den officielle start på anden etape går fra torvet, hvor domkirken skal danne bagtæppe. Foto: Per Christensen

Roskilde er blevet synet til Tour de France

Derfor var tourarrangøren ASO onsdag i Roskilde for især at bese området omkring Vikingeskibsmuseet og Stændertorvet, som er knudepunkterne for starten på 2. etape fra Roskilde til Nyborg.