Hesalight-direktør skal syv år i fængsel for bl.a. bedrageri. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-direktør idømt syv år for bedrageri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-direktør idømt syv år for bedrageri

Roskilde - 02. april 2020 kl. 11:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 48-årige Lars Nørholt, direktør for Roskilde-firmaet Hesalight, som gik konkursfor tre et halvt år siden, skal syv år i fængsel.

Det afgjorde Østre Landsret i dag. Dommen blev afsagt klokken 11 og er en stadfæstelse af den dom, Retten i Roskilde afsagde i januar sidste år, dog med den forskel, at Østre Landsret kendte ham skyldig i strafbare forhold for yderligere omkring 200 millioner kroner. Det ændrede dog ikke ved fængselsstraffen eller den bøde, Lars Nørholt skal betale, men spiller en rolle for, hvor meget der bliver konfiskeret.

Lars Nørholt blev dømt for bl.a. mandatsvig, bedrageri, dokumentfalsk og skyldnersvig i firmaet, som flere pensionskasser havde investeret stort på falske forudsætninger, fordi virksomhedens regnskaber ikke var retvisende. Lars Nørholt blev dømt for bedrageri for 550 millioner kroner, mandatsvig for 45 millioner og fik konfiskeret private værdier på mere end 60 millioner kroner, herunder to ejendomme og to byggegrunde på Mallorca.

Dommen er den hidtil hårdeste for økonomisk kriminalitet i Danmark - helt på linje med den dom, Stein Bagger fik i 2009. Stein Bagger begik bedrageri for over 800 millioner kroner i IT Factory og fik ligeledes syv års fængsel efter at have medvirket til sagens opklaring.

relaterede artikler

Ledelse i Hesalight dømmes i erstatningssag om 200 millioner 31. marts 2020 kl. 12:41

Investorer gad ikke se regnskaber 18. september 2018 kl. 12:56