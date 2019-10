Roskilde-byggeri skal give almene boliger et bedre ry

Siger man ordene »alment boligbyggeri« eller »sociale boligområder,« er der ikke langt til, at mange også vil sige ghetto. Store boligområder med almene boliger har ikke verdens bedste omdømme, men det er helt ufortjent, og det vil Boligselskabet Sjælland prøve at lave om på med det igangværende projekt på det tidligere skoleslagteri i Roskilde. Her er boligselskabet ved at opføre 110 lejeboliger, der kommer til at udgøre lidt over halvdelen af boligerne i et blandet kvarter, der også får 80 private ejerboliger.

- Vi har en dagsorden med det. Vi vil vise, at almene boligområder godt kan ligge attraktive steder. Vi vil slå et slag for, at almene boliger også kan have en ekstra god beliggenhed. I stedet for at stigmatisere ønsker vi, at man kan bo dør om dør - i almene boliger og ejerboliger, og i noget kvalitet. Vi vil vise, at fordommene er fuldstændig forkerte, siger Bo Jørgensen.