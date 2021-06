RUC er meget vigtig for uddannelsesniveauet i Region Sjælland, der i forvejen har færrest med en lang videregående uddannelse. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-borgmester: Forkert at skære i RUC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-borgmester: Forkert at skære i RUC

Roskilde - 04. juni 2021 kl. 09:07 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Forslaget om at skære ned på RUC er helt forkert, da der i forvejen er for få mennesker med en lang videregående uddannelse i Region Sjælland.

Sådan siger Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) til et af elementerne i udspillet fra partifællerne i regeringens om at skabe flere studiepladser i Provinsen.

- Men Roskilde er jo også en del af provinsen udenfor de fire store byer, så derfor er det mærkeligt, at det nu også skal ramme RUC, mener han.

- I første omgang så det ellers ud til, at udspillet ikke ville berøre Roskilde så meget. Men nu står det klart, at regeringen forestiller sig at de nye studiepladser skal bla. skal findes gennem besparelser på RUC, siger han.

- Hvis vi vil have flere unge til at tage en uddannelse, giver det da slet ikke mening at skære på universitetet, i den region som kun har en lille del af akademikere.

- Vi bør tværtimod investere i at gøre RUC stærkere, så universitetet er et attraktivt valg for mange unge i en region, hvor alt for få uddanner sig.

Ligger i bunden Roskilde-borgmesteren fremhæver, at Region Sjælland på mange fronter er præget af et uddannelsesefterslæb:

- Færre unge end i resten af landet får en ungdomsuddannelse, og færre med en ungdomsuddannelse fortsætter uddannelsesforløbet.

- Kun kun 6 pct. Sjælland har en akademisk uddannelse, mens tallet på landsplan er det dobbelte, nemlig 12 pct.

- RUC er meget mindre end de øvrige universiteter, så i forvejen får vi for lidt længevarende uddannelse på Sjælland. Så nytter det ikke at skære ned her, hvis vi i fællesskab skal lykkes med at løfte regionen og sikre en udvikling på linje med det øvrige Danmark, mener Tomas Breddam.

Folkelig opbakning Hans partifælle i Sjællands Regionsråd, Jorun Bech fra Roskilde, er helt på samme linje.

- RUC er et fyrtårn for uddannelserne på Sjælland og samarbejder allerede med flere af områdets kommuner. Det må vi ikke skrue ned for.

- Nu har vi efterhånden brugt 50 år for at få det sjællandske universitet til at fungere. Så det er helt forkert at ødelægge denne store indsats.

- Jeg vil opfordre til, at vi får en folkelig bevægelse, der kan bakke op om RUC. Vores lokale og regionale universitet betyder så meget for både Roskilde-området og den øvrige del af Sjælland, siger Jorun Bech.