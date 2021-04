Med flere tog-ruter til København kan Roskildes mange pendlere lettere komme frem. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde-borgmester: Først skal vi have pendlerne godt frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde-borgmester: Først skal vi have pendlerne godt frem

Roskilde - 02. april 2021 kl. 10:52 Af Foto: Jan Partoft Kontakt redaktionen

- Min prioritet er efterhånden blevet, at vi skal sørge for at få de mange pendlere til- og Roskilde sikkert og hurtigt frem. Så må planerne om et eventuelt S-tog og Røde Port-byggeriet komme i næste række.

Sådan siger Roskildes borgmester Tomas Breddam, der nu er i gang med at holde møder med Folketingets trafikordførere og deres lokale partifæller fra byrådet for at forklare dem om situationen.

Senest har han haft besøg af den tidligere trafikminister Ole Birk Olesen og byrådsmedlem Lars-Chr. Brask fra Liberal Alliance samt Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentsen og formanden for partiets gruppe i byrådet Jette Tjørnelund.

God og billig løsning

- Så fortæller jeg dem om, at en af de allerbedste trafikinvesteringer i øjeblikket, er at sørge bedre for de over 10.000 Roskilde-borgere, der hver dag skal på arbejde i København, fortæller Tomas Breddam.

- Problemet i dag er, at der ikke er nok plads på Københavns Hovedbanegård, så tilstrækkelig mange tog kan komme ind og aflevere passagererne.

- Men det kan bl.a. løses ved at lave bedre perroner i både Ny Ellebjerg og Glostrup, så folk kan stå af her og bruge metro eller S-tog på deres videre rejse ind i byen. På den måde benytter man nemlig andre skinner end dem på den overbelastede strækning mellem København H, og Glostrup.

- Rent trafikøkonomisk er det en af de mest givtige investeringer, der kan gennemføres i øjeblikket, og i DSB's kommende køreplan er et direkte lufthavns-tog jo allerede genindført, som vi længe har ønsket.

Mere grønt

- Når man nu er enige om, at grøn omstilling er vigtig og nødvendig, så vil det være rigtigt at passe godt på de passagerer, der allerede i dag bruger toget. Ellers bliver der jaget endnu flere over i bilerne, så de kan holde i længere køer og forurene på vej til arbejdet.

- På længere sigt kan det forhåbentlig trække flere passagerer til den offentlige trafik, selv om det måske er sjovere - og meget dyrere - at tale om nye motorveje, fremhæver Breddam.

Renoveret station

Borgmesteren er meget optaget af, at få renovereret Roskilde Station, som fortsat er den tredjemest trafikerede målt på antal passagerer. Samtidig er det i øvrigt landets ældste stationsbygning fra den første jernbanestrækning, der åbnede i 1847 mellem Roskilde og København.

- Når man kommer med toget her til i dag, ligner det jo noget fra fortiden, fordi der ikke er gjort noget videre i mange år.

- Forhåbentligt kan et stort Røde Port-byggeri med en ny stor tunnel under sporene være med til at modernisere det hele. Her kan placeres mange nye boliger og kontorer samt et stort hotel, som vil sætte yderligere fart i Roskildes udvikling, siger Tomas Breddam.

tk