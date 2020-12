Borgmester Tomas Breddam prøver at redde ARGO?s nye forbrændingsanlæg i Roskilde og den billige fjernvarme til de mange forbrugere i kommunen. Foto: Mie Neel

Roskilde-borgmester Breddam: Slås for ARGO og fjernvarmen

Roskilde - 21. december 2020 kl. 05:51 Af Foto: Mie Neel

Roskildes borgmester Tomas Breddam vil slås for at redde den moderne affaldsforbrænding i det store energitårn hos ARGO ved Københavnsvej. Det sørger for en billig og sikker forsyning til kommunens over 10.000 fjernvarme-forbrugere.

- Jeg er meget overrasket over, at Kommunernes Landsforening nu i deres oplæg vil nedlægge ARGO's nye anlæg i Roskilde, som er et af de mest effektive og mindst forurenende af sin slags i hele landet. Det er helt uforståeligt, siger Tomas Breddam til Roskilde Avis.

- Jeg er godt klar over, at når vi begynder at sortere vores affald bedre, så bliver der mindre tilbage til forbrænding. Men princippet om at omdanne affald til fjernvarme, der opvarmer mange tusinde husstande, er jo fortsat en god idé.

- For alternativerne med olie, gas eller andet materiale og mere forurenende materiale til at producere fjernvarme er jo alle dårligere, mener Roskilde-borgmesteren.

Han forstår derfor ikke, hvordan ledelsen i KL er kommet frem til at ville lukke nogle af de reneste og mest effektive metoder til at fremstille fjernvarme.

Til Folketinget

Breddam trøster sig med, at det foreløbigt kun er et oplæg fra KL, der nu skal behandles i Folketinget.

- Jeg må gå ud fra, at man her anlægger en overordnet helheds-vurdering af, hvordan vi får fremstillet varme på den reneste og mest effektive facon.

Roskildes socialdemokratiske folketingsmedlem Mette Gjerskov er ordfører for regeringspartiet på dette centrale område, og borgmesteren håber nu på i samarbejde med hende og alle de øvrige kommuner i området at kunne få ændret i det nuværende oplæg.

- Under alle omstændigheder må det her ikke give en ekstra regning til fjernvarme-forbrugerne og skatteborgerne i Roskilde, der er storaktionær i ARGO. Staten har jo lovet at kompensere, og det bliver dyrt, hvis man nu vil lukke et moderne anlæg, som slet ikke er afskrevet endnu. forklarer Tomas Breddam.

