Den landsdækkende idrætsforening for døve, hørehæmmede og CI-brugere, Globen Sport, lejer sig ind hos Roskilde eSport for at lave træningsaktiviteter. Foto: Allan Nørregaard

Roskilde bliver hjemsted for esport for døve og hørehæmmede

Døve og hørehæmmede dyrker også esport, men indtil videre har de manglet et sted at være på Sjælland, hvor de kan mødes for at spille computer og træne sammen. Det får de dog nu, efter at den landsdækkende idrætsforening for døve, hørehæmmede og CI-brugere (cochlear implant, et avanceret høreapparat, red.), Globen Sport, har indgået en aftale med Roskilde eSport om at bruge deres lokaler på Musicon.