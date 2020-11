Roskilde bevarer sit historiske byvåben

Til det seneste møde i byrådets centrale økonomiudvalg, var der et forslag om, at byvåbnet skulle moderniseres. Argumentet lød på, at det så var nemmere at gengive på de nye elektroniske medier som f.eks. mobiltelefoner. Her kan den nuværende med mange grafiske detaljer være svær at få tydeligt frem.