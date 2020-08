Se billedserie Cornelius Vöge har været arkitekter på Hyrdehøj Husene, som er deres første store boligprojekt i Roskilde.

Roskilde-arkitekter afleverer deres første lokale boligprojekt

Roskilde - 14. august 2020 kl. 05:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kun to huse mangler at blive solgt i det nye boligområde Hyrdehøj Husene, og i de fleste af husene er køberne allerede flyttet ind, efter Udviklingsselskabet Broen Development afleverede projektet i juli. Det nye boligområde er etableret på under to år og er en klynge af 35 byhuse med en indre fælled som samlingspunkt, som det lokale arkitektfirma Cornelius Vöge har været med til at skabe.

- Det er vores første store boligbyggeri i Roskilde, og alt er forløbet planmæssigt med aflevering af husene i juli. Et projekt, vi har været med til hele vejen, og som i vid udstrækning har gjort brug af vores mange kompetencer på tegnestuen. Det har derfor været et utrolig spændende projekt, siger arkitekt og indehaver af Cornelius Vöge, Dan Cornelius, i en pressemeddelelse.

Ud og hjem igen Siden starten i 2006 har Cornelius Vöge været med til at designe flere store projekter i København og andre steder i landet. De står også for transformationen af Kaffetårnet i Irmabyen, ligesom de nu er i gang med Vandkulturhuset på Papirøen i København og det nye H.C. Andersens Hus i Odense med den japanske stjernearkitekt Kengo Kuma, mens tegnestuen også har haft fingrene i tegningerne til Livsrum, et rådgivningscenter for kræftpatienter og pårørende ved Herlev Hospital.

Cornelius Vöge har desuden sat sit præg på flere byggerier i Roskilde Kommune så som toiletbygningen på Hestetorvet, kystsikringsprojektet på Roskilde Havn, Vindinge Sognegård og Jyllinge Hallerne, men ingen af dem har været til beboelse.

Landsbystemning Idéen med Hyrdehøj Husene er ifølge Dan Cornelius at skabe et boligområde med stemning som i de gamle landsbysamfund. Det opnås ved at blande det bedste fra rækkehuset med det bedste fra den individuelle villa.

Alle huse ligger ud til en gade skulder ved skulder, som man kender det fra en gammel landsby. De har deres individuelle præg og egen baghave, men lige udenfor baghaven ligger en indre fælled, der skal være med til at skabe følelsen af at være tilbage i landsbyen.

- Den indre fælled har naturen som centrum for leg og ophold, og det er dér, man kommer til at lære naboerne at kende. Man har sit eget private hus og have, men samtidig også et fællesskab lige uden for sin havelåge. Det giver en naturlig overgang og balance mellem det private og det fælles, siger Dan Cornelius.

Med hele vejen I projektet med Hyrdehøj Husene har arkitekterne været med hele vejen. Udviklingsselskabet Broen Development har selv været bygherre på projektet, og det har betydet, at arkitekterne er kommet helt tæt på byggeriet.

- Det ligger i vores DNA, at vi gerne vil følge projektet helt til dørs. Med Hyrdehøj Husene har udviklingsselskabet selv bygget, og det har gjort, at vi har sprunget mange led over. Som arkitekter er vi derfor kommet tæt på håndværkerne, der har skullet udføre vores planer, hvilket jo giver et helt andet og tættere samarbejde, siger Dan Cornelius.

