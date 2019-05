Roskilde Unplugged: Gademusikanter med scene

Roskildes bymidte får jævnligt kritik for at være død efter klokken 18, og den er ikke helt grebet ud af luften. Men fredag aften holdt den ikke stand, for da var Algade og Skomagergade bestemt ikke tomme. Årsagen var festivalen Roskilde Unplugged, som fyldte bymidten med musik, og butikkerne fulgte trop med at holde aftenåbent.

Roskilde Unplugged bliver holdt for femte år i træk og er trods sit navn ikke kun for akustisk musik. Der er i høj grad strøm på, og der bydes på alt fra rock til hiphop og elektronisk musik på de syv scener, der er spredt fra Hestetorvet til Holmboms Gård og Farver Hammers Gård i Skomagergade. Musikken er alle år blevet leveret af nye navne fra vækstlaget, som får mulighed for at møde et nyt publikum i usædvanlige omgivelser. Roskilde Unplugged er festivalen, hvor hvælvingen på det gamle rådhus på Stændertorvet bliver forvandlet til en scene, og hvor man kan spille med Roskilde Museum og Roskilde Kloster som baggrund. Men det er også svære forhold at spille under, for der er intet til at holde på publikum andet end ens egne kvaliteter, og man risikerer let at optræde for blot en håndfuld mennesker som en anden gademusikant.