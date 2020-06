Roskilde Teater lægger forsigtigt ud

Som et af de første teatre i Danmark har Roskilde Teater en forestilling på plakaten på søndag den 14. juni efter tre måneders nedlukning. Teaterforeningen viser denne dag Parkteatrets forestilling »Driving Miles« i Kunstsmedjen på Musicon klokken 19.30.

- Publikums sikkerhed er vores højeste prioritet. Publikum skal kunne føle sig trygge, når de besøger Roskilde Teater. Vi starter forsigtigt op med denne lille, intime forestilling, som samtidig med sit budskab om kunstens betydning og venskab på tværs af grænser er den helt rigtige måde at minde os alle om, hvor meget vi i de forløbne tre måneder har savnet mødet med den levende kunst, siger Lars Olsen, formand for Roskilde Teater.

Han har sammen med resten af bestyrelsen nøje studeret Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af teatre med siddende publikum og har lagt detaljerede planer for, hvorledes teaterforeningen på forsvarlig måde kan afvikle teaterforestillinger i de kommende uger.

»Driving Miles« er skrevet af Henning Mankell - den verdensberømte forfatter til Wallanderbøgerne - og handler om mødet mellem jazzlegenden Miles Davis og chaufføren Svein Åge Johansen, der lærer hinanden at kende under jazzfestivalen i Molde og bliver venner for livet. Billetter købes på www.roskildeteater.dk