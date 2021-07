Projektet »Lyd på« er et eksempel på Roskilde Syngers arbejde med at få gjort musik og sang til en del af hverdagen. I dette tilfælde er sangen med til at hjælpe socialt udsatte borgere i deres revalidering. Foto: Kristian Jørgensen

Roskilde Synger har fået stemmen tilbage

Roskilde - 08. juli 2021 kl. 18:33 Kontakt redaktionen

Det sidste halvandet år har ikke været let for sangkraftcentret Roskilde Synger med restriktioner og svære betingelser for at mødes og synge sammen. Alligevel er der blevet sunget videre, og Roskilde Synger har heller ikke ligget stille. I en tid, hvor hele landet har været lukket ned, har musikken og sangen fået en ny betydning.

- Når vi ikke har mulighed for sang, så bliver det voldsomt tydeligt, hvor vigtigt det er. Vi ved, hvor meget sang betyder for folks velvære og sammenhængskraft, og det er blevet tydeligt, hvor vigtig en opgave det er at løfte - både under normale omstændigheder og under en periode, som den vi har været igennem, siger Roskilde Syngers bestyrelsesformand Anna Bondo.

Under corona har mange kor i Roskilde lidt under diverse forhindringer og restriktioner, og her har Roskilde Synger indtrådt i en koordinerende rolle ved fx at hjælpe med at løse lokale- og pladsudfordringer. For det er ikke kun egne projekter, der optager Roskilde Synger - tværtimod.

- Roskilde Synger er i virkeligheden en base, der understøtter alle de gode kræfter, der i forvejen eksisterer i lokalsamfundet. Sangen har haft svære vilkår, men der er rigtigt mange gode og engagerede folk, som holder fast og står på spring. Roskilde Synger vil gøre sit for at bakke op og understøtte dette, så vi sammen kan få sangen tilbage i hele Roskilde med en fornyet og forstærket kraft, siger Anna Bondo.

Del af hverdagen Roskilde Synger har eksisteret siden 2012 som selvejende ikke-erhvervsdrivende institution og er et af flere sangkraftcentre i Danmark.

Grundtanken bag er at arbejde for, at musik og sang skal være en naturlig del af hverdagen, og at alle skal have mulighed for at stifte bekendtskab med musikken. Et eksempel på det er projektet LYD PÅ, som har fokus på mental trivsel og større social tilknytning for udsatte borgere gennem sang.

Med sang som omdrejningspunkt i primært åbne sangfællesskaber undersøger projektet, om sang kan være med til at fremme en revaliderende indsats for socialt udsatte borgere. Med i projektet er udover Roskilde Synger også Roskilde Kommune, Videncenter for Sang samt Sangens Hus.

Netop samarbejder på tværs af institutioner er et fokusområde for Roskilde Synger. Senest har Roskilde Synger stået for en afdækning af sang på skoleområdet, men henblik på at skabe overblik over, hvordan Roskilde Synger bedst muligt kan understøtte det allerede gode arbejde, der bliver lagt ude på skolerne.

- Roskilde er en musikby, og sang og musik er en helt central del af byens liv og DNA. Men hvordan får man løftet i flok og skabt synergi mellem de mange aktører og tilbud? Hvordan kan musikskolerne, folkeskolen, fritidstilbud og domkirken eksempelvis skabe synergieffekt? siger Anna Bondo som reference til nogle af de tanker, der går forud for arbejdet i Roskilde Synger.

- Et af de projekter, vi arbejder på i øjeblikket er at skabe en mini-konference om sang, hvor vi inviterer alle aktører, der måtte have lyst til at komme til vidensdeling og inspiration, så vi sammen kan stå endnu stærkere.

Jacob Heide Madsen (tv) er administrerende leder af Roskilde Synger, mens Bine Katrine Bryndorf (midten), domorganist i Roskilde Domkirke, er næstformand. Musiklærer og byrådsmedlem Anna Bondo Nielsen (EL) er formand for Roskilde Synger. Foto: Roskilde Synger

Ny i bestyrelsen Undervejs har der også været udskiftninger i bestyrelsen, da nu tidligere rektor på Sjællands Kirkemusikskole Ole Brinth er gået på pension og vil blive afløst af den kommende rektor. Ligeledes er der kommet ny repræsentant for Roskilde Kommune, Maja Christensen, der er skolekonsulent, mens der stadig mangler at blive besat en plads, der er reserveret til en repræsentant fra erhvervslivet.

Bestyrelsen består derudover af næstformand Bine Bryndorf, Anja Reiff, Henrik Nevers, Anne-Sophie Olander Christiansen og Ulla Munch.

