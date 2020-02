Finn Williams fra Williams Rejser hjælper kunderne med at få opfyldt deres rejsedrømme. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde Messen er fyldt med drømme

En af de største stande er Sengekompagniet, som viser et udvalg af senge og en enkelt sovesofa.

- Jeg kan også finde en seng til dig, lyder det kækt fra sælger Rune Thorsen, som endda tilbyder, at hvis man ligger sig og falder i søvn, serverer han kaffe og croissant næste morgen.

Rune Thorsen fortæller, at selv om det kan være en større udskrivning at købe en ny seng, så oplever de, at nogle messegæsterne køber sengen lidt spontant.