Roskilde Kommune siger god for udendørs idræt

Roskilde - 24. april 2020 kl. 13:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Kommune åbner i næste uge for, at foreningerne kan bruge de kommunale anlæg til atletik, tennis og padel, ridning, BMX og petanque. Klubhuse og omklædningsfaciliteter må stadig ikke blive brugt, og det bliver foreningernes eget ansvar at leve op til Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger.

Andre udendørs aktiviteter, der kan dyrkes uden fysisk kontakt, er for eksempel motionsløb, orienteringsløb, cykelaktiviteter, golf, krolf, kajak, roning, sejlads, SUP og havsvømning. De kan efter en dialog, Danmarks Idrætsforbund og DGI har haft med Sundhedsstyrelsen nu også dyrkes igen i foreningsregi, selvom de ikke har behov for at bruge kommunale anlæg.

Klæd om hjemmefra Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så opfordrer DIF og DGI desuden til, at det sker inden for disse rammer:

Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper.

Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår (kommunerne kan have særlige restriktioner, som skal respekteres).

Medlemmer af forening/klub møder op omklædt og tager hjem efter endt udendørsaktivitet.

Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen.

Klubhuse og fælles badefaciliteter må stadig ikke være tilgængelige. - Det er en rigtig god nyhed, at vi nu igen kan få gang i nogle af vores idrætsforeninger, selvom jeg ikke kan love, at alle de nævnte områder nu starter op, da det i sidste ende er foreningerne selv, der vurderer om deres aktiviteter kan gennemføres inden for Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger. Vi hjælper til ved at åbne vores idrætsanlæg, men kan ikke tage ansvaret for, om kravene kan overholdes, siger formand for kultur- og idrætsudvalget, Claus Larsen (S).

- Der vil være stor forskel på de forskellige foreninger, de forskellige faciliteter og de forskellige aktiviteter. Derfor vil jeg opfordre vores foreninger til nøje at overveje, om de vil genoptage foreningsaktiviteterne og i så fald hvilke tilpasninger, der skal laves for at kunne leve op til myndighedernes krav. Her er det en god idé at følge landsorganisationernes anbefalinger i forhold til de enkelte idrætsgrene, siger udvalgsformanden.