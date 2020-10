Roskilde Kommune er blevet nomineret til Con Amore Kulturpris for hjemmesiden Arrangørguiden.

Artiklen: Roskilde Kommune nomineret til kulturpris for hjemmeside

Roskilde Kommune nomineret til kulturpris for hjemmeside

Roskilde Kommune er blandt de tre kommuner, som er nomineret til Con Amore Kulturpris. Det er AKKS - Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, der står bag prisen, som er blevet uddelt siden 2014 til forskellige kommuner, der gør en særlig indsats for amatørkulturen.

Roskilde Kommune er nomineret for sin hjemmesiden Arrangørguiden, der hjælper borgere, som vil lave et arrangement i kommunen.

- I vores udvælgelse af Roskilde kommune som nomineret til prisen, har vi noteret os, at kommunen har en omfattende, meget tilgængelig og innovativ hjemmeside, hvor man føler, at kommunen prioriterer kultur og fritid højt. Med ArrangørGuiden bliver man taget i hånden fra idé til færdigt arrangement. Herudover sætter de et spændende fokus på kultur i landsbyerne, mens kommunen i forbindelse med Covid-19 har skabt en overskuelig og tydelig vejledning om, hvordan man som amatørkulturel forening skal forholde sig, siger jurymedlem Birgit Overgaard.