Roskilde Kommune er blandt dem med højest tilbagegang i cykeltyverier

I årets første tre måneder skete der et fald i antallet af anmeldte tilfælde af cykeltyverier i Roskilde Kommune. Friske tal fra Danmarks Statistik viser, at mens der i fjerde kvartal sidste år blev noteret 186 tilfælde, var det tilsvarende tal for første kvartal i år 84. Det svarer til et fald på 55 procent, hvilket er det niendestørste relative fald blandt alle landets kommuner af en vis størrelse.