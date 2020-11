Se billedserie Tøjbyttedag hvor eleverne fik skiftet ud i garderoben.

Roskilde Katedralskole vinder landsdækkende klimakonkurrence

Roskilde - 30. november 2020 kl. 06:47 Af Mette Sigtenbjerggaard Foto: Viktor Steffensen Kontakt redaktionen

Roskilde Katedralskole har været med i Ung Energis landsdækkende klimakonkurrence Fem Fede Dage. Miljørådet arrangerede et væld af grønne initiativer ugen igennem, og det er nu afsløret, at Katedralen har vundet førstepræmien på 10.000 kroner for indsatsen.

En meget glad forkvinde for Miljørådet, 3.g'eren Ida Arboe Wilkinson, har armene i vejret. For det har været nogle travle uger for elevudvalget, og der skulle tænkes ud af boksen på grund af de mange coronarestriktioner.

- Med blandt andet en tøjbyttedag, livemusik til slukket lys, et oplæg om klimaforandringer og en orange Festivals-fredag med konversation-startere, fik vi skabt opmærksomhed og debat om grønnere løsninger, fortæller Ida Arboe Wilkinson.

- Det er så vigtigt, og så var det i øvrigt super hyggeligt.

Nogle af eleverne i Miljørådet har, for at markere sejren plantet et træ. Hvad pengene skal bruges til, ved de ikke endnu.

Også rektor Claus Niller smiler:

- Det er dejligt at opleve, hvordan grønne ideer spirer blandt eleverne. Som skole arbejder vi selvfølgelig med FN's verdensmål, ikke mindst dem, der handler om klima, på forskellig vis i undervisningen.

-Jeg bliver en stolt rektor, når jeg ser, hvordan eleverne også uden for undervisningen udviser samfundsansvar og engagement, fortæller han.

Ugelang indsats

Ung Energis begrundelse for tildelingen af førstprisen lyder sådan:

"Det har været svært at komme frem til, men dommerne har nu stemt og taget den hårde beslutning om vinderen af Fem Fede Dage 2020, og vinderne blev Roskilde Katedralskole.

De startede, som så mange af jer, mad-mandag med vegetarisk menu i kantinen, men fortsatte den hele ugen ud. Tøj-tirsdag bød på et velbesøgt tøj-byttedag, med masser af tøj og donation til folk i Syrien. Derudover havde de en rigtig fed Off-onsdag, hvor de slukkede al lyset på gangene, erstattede det med levende lys og spillede livemusik rundt om på skolen. Til transport-torsdag havde de lavet fine kort, med de hurtigste ruter til eleverne, så de nemt kunne cykle eller gå fra stationen og dermed droppe bilen.

Derudover havde de en oplægsholder ude, der holdt foredrag om klimaforandringer, for de mange interessede elever Ugen blev afsluttet med Festival-fredag, hvor de afholdte årets eneste, og største, festival i Roskilde. Her havde de scener med musik, der var festival pynt, kahoot, og eleverne var mødt op i orange tøj og Roskilde-merch. Rundt om i lejrene kunne man også benytte sig af de seje plakater med klima-conversation-startere.

Sejren gik altså til dem, for det første på grund af et generelt højt niveau hele ugen, med mange fede detaljer som deres plakater, kort og præmier, samt deres tre lidt ekstra-ordinære events: Roskilde Festival på Katten, livemusik og slukket lys, og klima-foredrag. Dommerne vil også gerne pointere, at der er dømt en hel del efter, hvor mange elever der blev involveret i aktiviterne, samt gjort opmærksomme på det særlige klimafokus, som konsekvens af skolens aktiviteter."