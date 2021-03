Roskilde KFUM i samarbejde med HB Køge

Den nye alliance blev offentliggjort på et pressemøde torsdag formiddag med repræsentanter for begge klubber.

Med dette samarbejde vil de to klubber kunne styrke deres talentarbejde, som skal give nye unge spillere chancen for at prøve topfodbold.

Samtidig kan der komme bedre muligheder for at udnytte de respektive spillertrupper bedre. F.eks. kan spillere, der endnu ikke er stærke nok til at begå sig på Køges hold i 1. Division, få en chance for at spille og udvikle sig på KFUM's hold i 2. Division.