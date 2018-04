Roskilde Fjord og Isefjord har næstflest fiskearter i Danmark

DTU Aqua har samlet data fra 22 kystnære fiskeområder fordelt over hele Danmark, og her viser fangster, at der er fundet hele 35 forskellige fiskearter i Roskilde Fjord og Isefjord. Og forskerne er sikre på, at der findes endnu flere arter i de to fjorde.