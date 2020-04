Roskilde Fjord bliver en turistattraktion fattigere

Det seneste par år har Svanen sejlet tursejlads på Roskilde Fjord for Nationalpark Skjoldungernes Land, der har som erklæret mål at gøre fjorden mere tilgængelig. Den ambition ændrer nationalparken ikke på, selv om Svanen er fløjet, siger nationalparkchef Anders Bülow.

- Vi arbejder på højtryk for at finde et nyt skib til at sejle tursejlads på Roskilde Fjord. Allerede i næste uge har jeg et møde med et rederi, der potentielt er interesseret, men om det lykkes ved vi ikke, og hvornår det i givet fald kan komme i gang afhænger også af, hvornår hele Danmark bliver lukket op igen, siger Anders Bülow.