Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Fjord: Første skridt på vejen mod tre stenrev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Fjord: Første skridt på vejen mod tre stenrev

Roskilde - 17. september 2019 kl. 13:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For 200 år siden lå der masser af store sten i Roskilde Fjord. Stenene dannede rev, hvor tangskove kunne vokse og fiskeyngel gemme sig. Men i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet fik mennesket for alvor øjnene op for stenenes anvendelsesmuligheder, og derfor drog stenfiskere til Roskilde Fjord.

Stenene blev fisket op, bearbejdet og anvendt i mange forskellige sammenhænge. Man mener blandt andet, at sten fra Roskilde Fjord blev brugt til flagstøtter, gravmonumenter, trappesten og i moler, fundamenter til fx kirker og måske også fæstningsanlæg i København.

I 1930'erne satte man skilte op med forbud mod at fiske sten i en zone langs fjordens kyster. Skiltene stod langs fjorden frem til 1950'erne. I dag er der stadig områder i Roskilde Fjord, hvor der er masser af sten, men ingen eller kun få egentlige stenrev. Det ønsker nationalparken at lave om på.

Stenrev er havets oaser. Her finder man et særlig rigt plante- og dyreliv. Makroalger hæfter på stenene og danner store tangskove. Muslinger, snegle og børsteorme trives på og under stenene, havørred kan gemme sig bag sten og tang, og revene er et opvækstområde for en masse fiskeyngel.

I Nationalpark Skjoldungernes Land ønsker man at styrke artsrigdommen og livet i fjorden. Derfor er ambitionen at genetablere tre stenrev i indre Roskilde Fjord.

Sammen med Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Danmarks Geologiske Undersøgelser (GEUS) og DTU Aqua er nationalparken ved at afslutte første fase af projektet. I denne fase er det blandt andet blevet undersøgt, om der overhovedet har været stenrev i fjorden, og hvor de i givet fald har været placeret.

Gennem interviews med lokale, fund af flækkede sten ved fjorden og gennem skriftlige kilder er det klarlagt, at der med meget stor sandsynlighed har været stenrev i Roskilde Fjord, blandt andet i nærheden af Gershøj og Jyllinge.

De genetablerede stenrev skal placeres i områder af fjorden, hvor der allerede findes sten. En sådan placering vil være tro mod fjordens geologiske dannelseshistorie, og samtidig vil den sikre, at stenene bliver lagt ud på en havbund, der har kapacitet til at bære vægten af de tunge sten. Lægger man et stenrev på en blød bund, risikerer man, at stenene synker ned og forsvinder.

Det ene af de tre stenrev skal desuden placeres et sted, hvor det vil være nemt at svømme ud. Dette rev skal nemlig kunne fungere som et formidlingsrev.

Siden stenalderen har mennesker levet omkring fjorden og nydt godt af dens ressourcer. I dag er fjorden genstand for et aktivt friluftsliv, fx blandt sejlere, fiskere, surfere og mange flere.

Derfor ønsker nationalparken at etablere det ene stenrev som et formidlingsrev. Ligesom de to andre skal dette stenrev fungere som en oase for liv, men med det yderligere formål at mennesker - ikke mindst børn - får mulighed for at følge med i det rige liv under overfladen.

Stenrev har med deres farverige alger, fisk, krabber og muslinger et stort formidlingspotentiale. Formidlingsrevet i Roskilde Fjord skal derfor være et rev, der kan danne ramme om snorkel-aktiviteter, dykning og fiskeri, og derigennem øge interessen for livet under fjordens overflade og bæredygtigt friluftsliv på fjorden generelt.

Før genetableringen af stenrevene kan realiseres, vil det kræve finansiering fra eksterne kilder, fx fra en fond. Derfor er det endnu uvist, hvornår Roskilde Fjord igen får stenrev.