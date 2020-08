Roskilde Festivals affald vokset med 76 ton om året

De store mængder affald vil Roskilde Festival nu gøre op med, for det harmonerer ikke med det signal, festivalen sender om at være bæredygtig. Derfor sætter festivalen sig nu det mål, at 30 procent af affaldet skal være forsvundet i 2024. Det svarer til 600 tons.

- Det sker selvfølgelig ikke natten over, og det er en proces, som både partnere, boder og vores deltagere bliver involveret i. Men vi har for første gang lavet en ressource- og affaldsplan, og med den i hånden mener vi, at vi kan nå det mål, siger Sanne Stephansen, programleder for bæredygtighed på Roskilde Festival.