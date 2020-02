Se billedserie Roskilde Festival bliver til sommer afholdt for 50. gang. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Roskilde Festival vil knytte sig tættere til byen

Roskilde - 02. februar 2020 kl. 09:57 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks største festival har ikke flyttet sig fra Dyrskuepladsen, men i løbet af det seneste årti eller to har Roskilde Festival adskilt sig fra Roskilde by. Festivalen og dens gæster har gjort sig uafhængige af værtsbyen, da de praktisk taget har alt, hvad de skal bruge på pladsen.

Sådan er en udbredt opfattelse blandt handlende og andre i byen, men nu vil festivalen gerne styrke båndene til Roskilde igen.

Hovedport genåbner Rent symbolsk sker det ved at genåbne den gamle hovedindgang. De nuværende indgange bliver stående og vil stadig være de primære, men i musikdagene vil porten ud mod Maglegårdsvej være den mest oplagte indgang for roskildenserne.

- Det er en åbning mod byen helt fysisk, som kommer dem, der skal fra Roskilde og ind til festvalen, meget til gavn. Vi har jo en del gæster, som bor i Roskilde eller har slået sig ned i Roskilde i festivalperioden, og der er det en meget stærk visning af sammenhængen til byen. Det giver stærk symbolsk mening for os, og det er også derfor, vi åbner den igen i år, hvor vi fejrer festival nummer 50, siger Christina Bilde, talskvinde for Roskilde Festival.

Porten skal være bindeled i en akse, der forbinder by og festival, fordi der nu nærmest går en lige linje fra domkirken over Maglegårdsvej og direkte ind på festivalpladsen. Strækningen fra byen til festivalpladsen bliver markeret med performances og andet fra Museet for Samtidskunst, og aksen fortsætter ud på campingområdet ved en ny scene, der blandt andet skal præsentere lokal musik.

En gang var der liv og glade dage i Algade under Roskilde Festival, men billedet her er 20 år gammelt. De tider er næppe på vej tilbage, men festivalen prøver at binde sig tættere til byen på andre måder. Foto: Kim Rasmussen



Sår nye frø Roskilde Festival vil derudover markere sammenhængen med byen gennem en række initiativer, som bliver spredt ud over året.

- Det giver mening, at det ikke bliver slugt af festivalen, men er oplevelser og begivenheder, man kan være med til. Forhåbentlig kan vi så nogle frø, der kommer til at leve videre de kommende år, siger Christina Bilde og forklarer, at hensigten er at bringe aktører i Roskilde sammen om at skabe noget nyt.

Roskilde Festival har i forvejen været engageret i det lokale musik- og foreningsliv, hvor de både har bidraget til byens udvikling og fået noget igen, så forbindelsen mellem by og festival har ikke været helt så slukket, som det kan se ud i festivalugen. Der bliver bare skruet op i anledning af festival nummer 50.

- Vi er stolte af at have bidraget til Roskilde by, som er kommet til at udvikle sig med et meget stærkt musikliv, frivilligliv og foreningsliv. Nu vil vi gerne betale tilbage og fejre det samarbejde, men det skal gøres over hele året og bygge videre på den sammenhæng, siger talskvinden.

Grus æder sig ind Genåbning af hovedindgangen er ikke den eneste nyindretning, der møder gæsterne til sommerens Roskilde Festival.

I foråret begynder grusgravningen at æde sig ind på festivalens vestlige campingområde. Det betyder, at de sydligste campingområder vest for jernbanen forsvinder, og at den midlertidige fodgængerbro over banen rykker længere mod nord. Den tilbageværende bid camping i vest bliver udelukkende »Clean Out Loud«, hvor festivalgæsterne skal holde pladsen ren.

Det har altid været et vilkår for festivalen, at der bliver gravet grus, men i de kommende år bliver det særlig svært at finde kvadratmeter nok i takt med, at grusgraven æder mere og mere campingareal.

I år kan festivalen sagtens være der, men på lang sigt bliver det vigtigt for dem at vide, om grusgravene bliver fyldt op bagefter, så de kan bruges igen. Det har hidtil kunnet ladet sig gøre, men det er ikke afgjort, at det vil fortsætte.

Grusgravningen har også sat skub i ommøblering af pladsen for at bruge den bedre. For eksempel blev området Central Park sidste år en central plads på et sted, der før var dårligt udnyttet.

Mere lys på Festivalen vil også gøre det lettere at finde rundt ved at arbejde mere med lys på pladsen. I samarbejde med DTU og RUC tager Roskilde Festival fat på at anlægge en »Circle Line«, der skal løbe gennem campingområdet fra indgangene i øst og vest til jernbaneovergangen. I år bliver den dog kun delvist anlagt.

Der kommer også lys på et stort kunstværk, der danner bogstaverne »ME WE« i området syd for Dyrskuepladsen. Værket af den schweiziske kunstner Claudia Comtes stod inde på selve pladsen under sidste års festival, men nu er der givet tilladelse til at lade det stå permanent i tre år, dog kun med lys på 20 minutter om dagen.

Festivalen ser det også som en måde at give noget til Roskilde.

- Der bliver skabt stort kunstværk af en virkelig anerkendt kunstner til Roskilde Festival, og det har karakter af noget, der godt kan stå i en længere periode, så hvorfor ikke gøre det til et mærke på Milen, der skal udvikle sig til et sted, hvor kunsten bliver tænkt som en del af landskabsudviklingen, siger talskvinde Christina Bilde.