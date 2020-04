Roskilde Festival bliver hårdt ramt på økonomien på grund af aflysningen af årets festival, men håber, at publikum vælger at overføre deres billet til næste år, så den ikke skal refunderes. Foto: Thomas Olsen

Roskilde Festival ude i sin anden store krise

Roskilde - 07. april 2020 kl. 12:43 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det skulle have været en helt fantastisk festival på Dyrskuepladsen i år, men efter 49 år i træk med Roskilde Festival hvert eneste år kommer der i nu i dette coronaår et hul i rækken. Roskilde Festival 2020 bliver ikke til noget.

Læs også: Roskilde Festival i knæ efter coronaaflysning

Festivalens direktør, Signe Lopdrup, siger i en pressemeddelelse, at Roskilde Festival nummer 50 »ser vanvittigt godt og lovende ud - og det bliver et stærkt fundament for festivalen til næste år,« men samtidig lægges der heller ikke skjul på, at aflysningen har »alvorlige konsekvenser« for Roskilde Festival, som befinder sig i en »særligt vanskelig situation,« fordi alt overskud gives væk hvert år. »Roskilde Festival befinder sig i en ekstremt alvorlig situation,« skriver festivalen selv og beder om, at man beholder sin billet med henblik på at deltage i 2021-udgaven i stedet for at kræve pengene tilbage.

Det er anden gang, Roskilde Festival får en alvorlig mavepuster. Første gang var efter ulykken i 2000, hvor Roskilde Festival blandt andet henvendte sig til kommunen med henblik på at få kommunal støtte. Ellers kunne festivalen risikere at lukke, lød det.

Støtten blev dog aldrig til noget, da kommunen ville have fuld indsigt i festivalens økonomi, hvis det overhovedet skulle overvejes at bakke op med skattekroner. Efter dén udmelding fandt festivalen andre veje igennem krisen.

I dag er festivalkoncernen anderledes og har flere ben at stå på, efter at bl.a. grejudlejning er blevet et selvstændigt selskab, men overordnet er princippet stadig, at selve festivalen har sin egen økonomi, der går i nul efter hver eneste festival, og som derfor også starter fra nul hvert år.

Uklar økonomi Hvor stor en del af festivalens budget, der allerede er brugt, kan Christina Bilde ikke oplyse.

- Det er meget svært at tale om økonomi nu. Vi skal have et overblik først, men der har været udgifter hen over året. Vi planlægger jo festivalen over hele året, og der er folk, der arbejder med det hele året. Der kan også være ting, der skal købes ind, så vi har udgifter, men det er også klart, at jo tættere vi kommer på afholdelsen for festivalen, jo flere udgifter kommer der også - men hvor stor en del af budgettet, vi har brugt, kan jeg ikke sige noget om, siger Christina Bilde.

Refusion og hjælpepakke Når billedet af økonomien er så uklart, som det er i dag, skyldes det også to andre tungtvejende faktorer.

Den ene er, om publikum følger festivalens opfordring til at veksle 2020-billetten til en adgangsbillet til næste års festival. Årets festival var udsolgt, hvilket betyder, at der ligger over 200 millioner kroner i festivalens kasse, og det er af overordentlig stor betydning, om det er penge, som Roskilde Festival kan lade ligge, eller om de i vidt omfang skal bruges til refusion.

Den anden er, om der kommer hjælpepakker til festivalerne.

- Det regner vi med, at der gør, men vi ved ikke, hvad de kommer til at indeholde, og i hvor høj grad det er noget, vi kommer til at mærke, siger Christina Bilde.

Bragt i knæ Roskilde Festival har et stort internationalt netværk og er langtfra den eneste store festival, der kommer til at mærke konsekvenserne af den aktuelle pandemi.

- Det, vi står i, er vi ikke alene om, Det er globalt. Og det betyder, at alle, vi samarbejder med, risikerer at miste deres levebrød. Derfor er man også interesseret i at stå sammen om det her, så der også er festivaler på den anden side. Det er en ret usammenlignelig situation, vi er i, siger Christina Bilde.

Samtidig med at bevare det globale udsyn er festivalen en stor spiller lokalt. Christina Bilde er klar over, at mange lokale samarbejdspartnere også bliver ramt på økonomien, og selv om Roskilde Festival i manges optik er en mastodont, har den ikke mulighed for at lave sine egne hjælpepakker, siger hun.

- Vi er bragt i knæ her, men vi må stå sammen og finde ud af, hvordan vi kommer igennem, og det kan vi. Vi mærker en stor vilje, både internt og fra andre, til, at »det her skal vi stå igennem. Det her klarer vi.« Det giver os stor fortrøstning, og selv om det bliver svært, er det vores klare oplevelse, at alle gerne vil være med til bidrage, og det gør os meget fortrøstningsfulde, siger Christina Bilde.

Copy paste i 2021? Midt i alle trængslerne og ærgrelsen over, at der med ét slag er lagt yderligere et års ventetid til den store jubilæumsfestival, er der dog lidt at glæde sig over, for nogle af de forberedelser, der allerede er gjort, kan stadig bruges næste år.

På den måde er 2021-festivalen formentlig allerede længere fremme end nogen af sine forgængere har været med mere end et år tilbage at løbe på.

- Vi havde så mange fede ting planlagt, også fordi det var den 50. festival. Men det er ikke skønne spildte kræfter, for mange af dem kan overføres til 2021. På den måde skal vi ikke helt forfra. Men der skal stadig være plads til at føje en masse nyt til. Og musikprogrammet? Det kan jeg slet ikke sige noget om nu, for det giver ingen mening. Det er nogle samtaler, vi skal have, siger Christina Bilde.

