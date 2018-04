Roskilde Festival står fast: Beholder pantboder

Begrundelsen for afskaffelsen af pantboderne på festivalerne i Aarhus og Odense er, at pantsamlere i stigende grad generer festivalgæsterne. Et problem, som Roskilde Festival ikke nikker genkendende til.

- Vores udgangspunkt er, at pantsamlere er festivalgæster, der ligesom alle andre har købt billet til festivalen. Deres formål er så bare, at de kommer for at samle pant. Generelt foregår pantsamlingen på en rigtig fin måde, hvor vi har fundet nogle rammer, som fungerer rigtig godt. Selvfølgelig hører vi stadig fra nogle gæster, som synes, at pantsamlerne går for tæt på. Men det er ikke det generelle billede. Vi oplever ikke mange klager over pantsamlere, siger Christina Bilde til DAGBLADET Roskilde.