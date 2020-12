Se billedserie Den britiske kunstner Martin Creed står bag værket »Work No. 2630 UNDERSTANDING«, som nu kan opleves ved Ofelia Plads i København. Værket skulle have været vist på Roskilde Festival i sommer, men festivalen har i stedet sørget for, at det kommer til at lyse i hovedstaden. Foto: Kim Matthäi Leland

Roskilde Festival sørger for at kunstværk ikke går til spilde

Roskilde - 21. december 2020 kl. 18:22 Kontakt redaktionen

Det skulle have spredt lys på Roskilde Festival i år, men i stedet vil det otte meter høje og 15 meter lange kunstværk »Work No. 2630 UNDERSTANDING« lyse vintermørket op i det indre København.

Da sommerens festival ikke blev til noget, har Roskilde Festival besluttet, at kunstværket med sine 13 røde neonbogstaver, der danner ordet »Understanding«, skal sende et budskab på håb og forståelse i en tid, der er svær for mange.

Værket af skabt af den verdenskendte og prisbelønnede britiske kunstner Martin Creed og har tidligere tronet i Brooklyn, New York, med Manhattans velkendte skyline som bagtæppe.

- Vi skal fortsat begrænse vores omgangskreds, men et værk som »Understanding« giver rum til, at vi kan gå en tur med vores nærmeste og samles om et budskab, vi forhåbentlig alle kan være fælles om, siger chefkurator for Roskilde Festival, Signe Brink Wehl.

Fra den 21. december kan det enorme kunstværk opleves ved Ofelia Plads i indre by med Skuespilhuset til den ene side og Operaen til den anden. Fra Inderhavnsbroen og utallige steder langs Københavns Havn vil københavnerne blive mødt af værkets lysende appel om at udvise forståelse for hinanden.

Installationen er en tolkning af den ikoniske sætning peace, love and understanding, og værket fremhæver det sidste af ordene, da det ifølge kunstneren rummer alle tre budskaber i ét.

- Kunst spiller altid en afgørende rolle på Roskilde Festival, og på hver sin vis fungerer installationerne på festivalen både som pejlemærker og refleksionsrum. »Understanding« af Martin Creed er kun blevet mere relevant for den tid, vi befinder os i, og vi er glade for at kunne give københavnerne et lysende kunstværk i den på mange måder mørke tid, vi befinder os i, siger Signe Brink Wehl.

»Work No. 2630 UNDERSTANDING« er rejst af Roskilde Festival i samarbejde med Creator Projects, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden, Det Kongelige Teater og Jeudan med yderligere støtte fra Hauser & Wirth og Gavin Brown's Enterprise.

