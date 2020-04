Roskilde Festival skal ifølge reglerne donere hele overskuddet fra sidste års festival og har lige uddelt for 15 millioner kroner til 32 initiativer, der skal gavne børn og unge. Foto: Thomas Olsen

Roskilde Festival skal uddele hele overskuddet: Donerer 15 millioner kroner til børn og unge

Roskilde - 16. april 2020 kl. 12:51 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets Roskilde Festival er aflyst, og så kunne det have været fristende at gemme overskuddet fra sidste års festival til næste år. Men sådan spiller klaveret ikke for festivalen, som er en momsfritaget begivenhed, der er forpligtet til at give hele sit overskud væk til godgørende formål for børn og unge.

Så trods aflysningen og de økonomiske konsekvenser, den må få, fortsætte Roskilde Festival med at donere og har netop uddelt for i alt 15 millioner kroner til 32 initiativer til gavn for børn og unge. Initiativerne modtager mellem 10.000 kroner og 1,4 millioner kroner af overskuddet fra Roskilde Festival 2019, og modtagerne er udvalgt efter en omfattende ansøgningsrunde med titlen »Open Call: Unge stemmer« i efteråret, hvor i alt 296 projekter søgte om at få del i puljen.

Blandt de største donationsmodtagere finder man Arbejdermuseet, der modtager 1,4 millioner kroner til at drive »Protestværkstedet« - et initiativ, der skal træne unges aktivistiske talenter, styrke fællesskaber og holde demokratiet levende. Også Danmarks Grønne Tænketank CONCITO modtager godt 1,3 millioner til en klimaambassade, der vil hjælpe elever på primært gymnasier og højskoler til at tage på miljøvenlige studieture.

- Open Call: Unge stemmer handlede for os om at finde ud af, hvad der optager unge i dag, og hvordan unge engagerer sig i omverden. Vi har spurgt, og vi har fået svar. Vi ser unge, der vil fællesskabet og er klar til at tage et stort ansvar på sig, men vi sidder også med en klar oplevelse af, at der er behov for en øget opmærksomhed på unges trivsel. Det behov er bestemt ikke blevet mindre i denne tid, siger Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde.

Den aflyste festival betyder, at foreningen bag Roskilde Festival ikke har samme muligheder for at rejse midler til gavn for børn og unge som hidtil. Der arbejdes på alternative muligheder for at indsamle penge, men foreløbig opfordrer Roskilde Festival til, at gæster med billet til den nu aflyste festival overfører den til næste år. På den måde bidrager man til, at festivalen igen kan støtte gode initiativer i 2021.

- Der bliver jo desværre ingen Roskilde Festival i 2020, og vi kan derfor ikke i år generere et overskud, som vi kan donere fra. Vi arbejder dog på at finde andre måder at støtte børn og unges muligheder, hvilket altid har været og fortsat vil være Roskilde Festivals formål, siger Christina Bilde.

