Roskilde Festival er ikke klar til løfte sløret for, hvilke alternative begivendheder der kan komme på tale til sommer. Her er det en koncert i Roskilde Domkirke med Julia Holter i 2019. Foto: Thomas Olsen

Roskilde Festival pønser på andre tiltag

Af Kristian Jørgensen Mens alt tyder på en sommer uden 130.000 mennesker på Roskilde Festival, gør festivalorganisationen, hvad de kan for at tjen

- Det der er svært for os og vores branche er, at der ikke er tale om en genåbning, men en de facto nedlukning af det, der er i gang med at blive planlagt nu. Det betyder ikke, at vi ikke kan forsøge at udkomme på andre måder, siger festivaldirektør Signe Lopdrup.