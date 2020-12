Den amerikanske rapper Kendrick Lamar er offentliggjort som nyt hovednavn til Roskilde Festival 2021. Foto: PR

Roskilde Festival offentliggør nyt hovednavn

Roskilde - 30. december 2020 kl. 12:08 Kontakt redaktionen

Midt i tristheden over restriktioner og høje smittetal giver Roskilde Festival sine deltagere endnu en ting at se frem til i det nye år ved at offentliggøre endnu et hovednavn. Rapperen, sangskriveren, produceren, Pulitzer-prisvinderen Kendrick Lamar vender tilbage til festivalen i 2021 efter tidligere at have optrådt på Dyrskuepladsen i 2013 og 2015.

- Der er i den grad brug for noget at se frem til i denne tid, og vi vil gerne minde om, at der trods høje smittetal og restriktioner er lys forude. Derfor slipper vi et navn mere til næste års festival, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, og tilføjer:

- Trods sin forholdsvis unge alder er Kendrick Lamar en moderne legende, og han har stået højt på vores deltageres ønskeliste, siden han debuterede på Roskilde Festival i 2013. Han er en show-mand, men også en politisk engageret kunstner med noget på hjerte, og han rammer et bredt publikum uden at lefle.

Roskilde Festival har tidligere offentliggjort bl.a. The Strokes, Tyler, The Creator, Faith No More, Haim, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, Anderson .Paak & The Free Nationals, FKA twigs, Jada, Mayhem, Megan Thee Stallion, The Whitest Boy Alive, Thomas Helmig, TLC og mange flere.

Der er udsolgt af partoutbilletter til Roskilde Festival 2021. De resterende endagsbilletter bliver sat til salg i det nye år.

