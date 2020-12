Hvis der skal være Roskilde Festival til sommer, kan hurtigtests være et af redskaberne til at mindske smitterisikoen. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Roskilde Festival øver sig i hurtigtests inden sommer

Roskilde - 23. december 2020 kl. 15:05 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Der har været flere vigtige grunde til, at Roskilde Festival har hjulpet med at få stablet Danmarks største testcenter på benene i Parken.

Læs også: Roskilde Festival bankede kæmpe testcenter op i en fart

- Nummer et er at nedbringe smitten i Danmark, som er en meget vigtig samfundsopgave, vi som almennyttig virksomhed gerne vil hjælpe med at løse. Det andet er, at der med muligheden for at, at kulturen og kunsten kommer tilbage i samfundet også er brug for flere værktøjer i redskabskassen end mundbind og at blive hjemme. Der er det supervigtigt for os at skaffe viden om hurtigtests, og hvordan man afvikler det, siger Lars Orlamundt, divisionschef i Roskilde Festival.

Hurtigtests kan altså blive ét af de redskaber, der kan sikre gennemførelsen af Roskilde Festival til sommer. En del af publikum vil måske være vaccineret og andre kan lige have fået lavet en test, men der kan eksempelvis være udlændinge og andre, som der er behov for at teste ved indgangen.

- De her ting er noget af det, der kan øge muligheden for, at der kommer Roskilde Festival i 2021, siger Lars Orlamundt.

Skal være som Brugsen Den udsigt er stadig noget usikker, idet direktøren for Statens Serum Institut i Berlingske varsler endnu en sommer uden festivaler. Hos festivalen holder man sig til, at situationen kan ændre sig, men sommerens virussituation ligger ikke i deres egne hænder.

- Vores viden er det at engagere og mobilisere mange mennesker og kunne agere på hurtigt aftræk. Det andet skal vi ikke gøre os kloge på, så vi kan bare satse på, at udviklingen går den rigtige vej. Vores udgangpunkt er, at vi ikke kan holde en Roskilde Festival, hvor smitterisikoen er større end på restauranter eller i Brugsen, siger Lars Orlamundt.

Han tilføjer, at festivalen ikke kommer til at kunne garantere, at der ikke kommer et menneske ind, der kan smitte, så ud over tests skal der også arbejde på at minimere smitterisici på festivalpladsen.

