Roskilde Festival melder udsolgt af partoutbilletter

Og selv om der de seneste fem år er blevet meldt udsolgt af partoutbilletter inden festivalstart, er salget det hurtigste i over 20 år.

Kun i 1996, hvor hovednavnene var Sex Pistols, David Bowie, No Doubt, Alanis Morissette og Rage Against The Machine, blev billetterne solgt hurtigere end i år.

På årets plakater finder man blandt andre Eminem, Bruno Mars og Gorillaz. Desuden skal Chelsea Manning, der er whistleblower og tidligere amerikansk soldat, snakke om rettigheder på festivalen.

Chelsea Manning blev ved en militærdomstol i 2013 idømt 35 års fængsel for at have lækket fortrolig information om USA's krigsførelse i Afghanistan og Irak.

Hun blev benådet af den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, efter at hun havde siddet inde syv år.

Hvis man gerne vil på Roskilde Festival i år, men ikke nåede at købe en billet, skal man passe på ugyldige billetter.

- Når Roskilde Festival er udsolgt, sælges der ofte billetter fra uofficielle steder som Viagogo - og ofte til overpriser, skriver Roskilde Festival i pressemeddelelsen.

I stedet kan man skrive sig på venteliste på festivalens hjemmeside.

Det er stadig muligt at købe endagsbilletter til de fleste af dagene. Kun onsdag, hvor blandt andre den amerikanske rapper Eminem optræder, er udsolgt.