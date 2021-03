Roskilde Festival har fået vished om, hvordan de og andre festivaler bliver kompenseret, hvis de må aflyse til sommer. Foto: Jens Wollesen

Roskilde Festival lettet over sikkerhedsnet

Roskilde - 15. marts 2021 kl. 14:15 Kontakt redaktionen

Der er nu indgået en politisk aftale om et økonomisk sikkerhedsnet for sommerens festivaler og andre større begivenheder.

I forrige uge sagde Roskilde Festival, at der var brug for afklaring meget snart, for at de kan planlægge videre. Den afklaring har de og de øvrige festivaler nu fået i form af en aftale om kompensation, hvis de ender med at skulle aflyse på grund af fortsat forsamlingsforbud.

»Det er en stor lettelse og meget positivt, at vi ved, at vi får hjælp, hvis vi endnu engang står i en situation, hvor vi ikke kan holde Roskilde Festival. Det håber vi stadig meget på at kunne. Det vil klart være det bedste for os, også økonomisk. Men kan vi ikke få lov, vil hjælpen være afgørende for, at vi kommer videre«, siger Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup i en skriftlig kommentar.

Kompensationstrappe Op mod en halv milliard kroner er der afsat i aftalen mellem regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale, Venstre, Konservative og Alternativet.

Aftalen viderefører den nuværende arrangørordning, som giver arrangørerne dækning af faste omkostninger og løn, hvis de må aflyse.

Festivalerne kan få delvis kompensation for de aftaler, der er indgået med leverandører. Der er et loft på 50 procents kompensation for aftaler på over 600.000 kroner, mens aftaler på op til 50.000 kroner kan kompenseres med op til 90 procent.

Den model er baseret på Erhvervsstyrelsens erfaringer for, at store kontrakter kan tabsbegrænses mere.

Arrangørerne bliver stadig opfordret til at planlægge forsigtigt videre frem mod sommerens begivenheder på grund af den usikre situation, og kompensationen er afhængig af, at kontrakterne er indgået på økonomisk forsvarlige vilkår.

Endelig er afsat en nødpulje på 30 millioner kroner til velgørende festivaler. Den er målrettet de særlige almene foreningskonstruktioner, som kan være i risiko for at gå konkurs som følge af coronarestriktionerne.

