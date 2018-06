Roskilde Festival laver koncert i domkirken i festivalugen

Selv hvis det ikke lykkedes at få billet til årets Roskilde Festival, bliver det alligevel muligt at komme til en festivalkoncert i Roskilde i festivalugen.

Tirsdag den 3. juli præsenterer Roskilde Festival et show i Roskilde Domkirke med den australske lydmager Ben Frost, inden han et par dage senere også skal optræde på festivalen. Mens han i sit festivalshow vil skrue godt op for bassen, vil han i domkirken trække mere på ambiente lydflader. Ben Frost er født i Australien, men bor i dag i Island og er en efterspurgt herre blandt filmmagere, når det gælder soundtracks.

Roskilde Festival er arrangør af koncerten i Roskilde Domkirke, der er et tilbud til både festivalgængere og borgere, der ikke er på festival. Koncerten er ifølge Roskilde Festival arrangeret for at give både festivalens gæster og Roskilde by en smagsprøve på, hvad festivalen har at byde på til eventyrlystne ører. Billetter koster 50 kroner og kan købes via Ticketmaster fra fredag den 8. juni kl. 12.