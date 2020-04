Se billedserie 50.000 mennesker foran Orange Scene virker lige nu som et uvirkeligt scenarie om mindre end tre måneder. Roskilde Festival klynger sig dog stadig til håbet. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Roskilde Festival klynger sig stadig til håbet

Roskilde - 06. april 2020 kl. 10:24 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi kommer ikke til at klumpe sammen, og der kommer ikke til at stå rigtig mange mennesker meget, meget tæt og holde en god fest sammen«.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen søndag af i et interview på DR om den genåbning af samfundet, som kommer til at starte i det små og strække sig over meget lang tid.

Den udmelding kan være svær at få til at harmonere med at samle 130.000 mennesker til Roskilde Festival om mindre end tre måneder.

Håber på virkning Statsministerens ord har dog ikke fået festivalen til at ændre deres hidtidige standpunkt. Det er at fortsætte planlægningen af årets festival, så længe der ikke er kommet en melding fra myndighederne om, at det ikke kan lade sig gøre.

- Ligesom alle andre følger vi udviklingen nøje og afventer en plan for, hvordan og hvornår Danmark skal åbnes igen. Statsministerens udtalelser søndag aften ændrer ikke som sådan ved dette.

Det er ikke en optimal venteposition at befinde sig i for nogen, og vi håber stadig, at de tiltag, som myndighederne har igangsat, virker efter hensigten. Men vi har også forstået, at myndighederne kan vurdere situationen nærmere i tiden efter påske. Det er dem, vi må læne os opad, også i forhold til at vurdere risiko, lyder det fra festivaltalskvinde Christina Bilde i en skriftlig kommentar.

Hun tilføjer, at Roskilde Festival er ansvarlig for at skabe en sikker festival for deltagerne, men planlægningen foregår i tæt samarbejde med myndighederne.

- Deres anvisninger er afgørende for, hvorvidt der bliver en Roskilde Festival til sommer. Så vi holder fast i håbet og fortsætter planlægningen, mens vi afventer myndighedernes vurdering af situationen til sommer, skriver Christina Bilde.

Ingen har aflyst Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, fortalte i et interview med Politiken fredag, at det ikke kan komme på tale at udskyde festivalen. Den bliver enten afholdt fra 27. juni til 4. juli eller aflyst.

Skulle festivalen blive aflyst, er det endnu uvist, om billetkøberne kan få deres penge tilbage. Det vil afhænge af, under hvilke betingelser aflysningen sker, for eksempel om der kommer et påbud.

Ifølge festivalens hjemmeside er der endnu ingen af de optrædende, der har aflyst. Fredag anså Signe Lopdrup det stadig som en mulighed, at også de mange hovednavne fra det hårdt ramte USA vil komme til Roskilde til sommer.

»Vi er tre måneder fra Roskilde Festival. Jeg synes, at det er vigtigt at huske, at det er få uger siden, Danmark lukkede. Lige nu taler vi om det, som om det har været sådan her altid. Der er ingen, der ved noget om, hvornår grænserne åbner. Vi kan ikke forudsige fremtiden, slet ikke nu, hvor vi mere end nogensinde har lært, at verden er usikker og uforudsigelig« siger hun til Politiken.