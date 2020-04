Roskilde Festival i knæ efter coronaaflysning

Især to forhold får stor betydning for, hvordan festivalen kommer igennem krisen, siger hun. Dels muligheden for en statslig hjælpepakke, hvis indhold endnu er ukendt, dels publikums vilje til ikke at forlange billetten refunderet, men derimod til at bakke op om næste års festival og lade billetkøbet gælde for 2021.