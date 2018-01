Roskilde Festival i ekstase: Endelig kommer Eminem

Eminems niende album, "Revival", udkom i december 2017. Foto: Reuters/Andrew Kelly

Roskilde - 29. januar 2018

Den amerikanske konge-rapper Eminem giver for første gang nogensinde koncert på dansk grund. Og det bliver på Roskilde. Onsdag den 4. juli vil folk uden tvivl være pakket så tæt som hitnumre på rapperens udgivelser.

Og lykken over endelig at få kongen af hiphop på besøg kan da også mærkes på Roskilde Festivalens egne folk.

Som festivalen selv skriver: Endelige! Et kæmpe ønske går i opfyldelse.

- Eminem er én af sin generations allerstørste kunstnere, så det bliver fantastisk endelig at få lov til at se ham i Danmark og så ovenikøbet på Orange Scene. Vi har forsøgt at få Eminem til Roskilde Festival hvert eneste år siden årtusindskiftet, så det er nærmest helt ubeskriveligt, at det endelig lykkes for os her i 2018. Jeg kan ikke komme i tanke om et større scoop end at få ham på årets plakat, og jeg var lige ved at knibe en lille tåre, da jeg endelig fik det bekræftende opkald, lyder det fra Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén.

Siden årtusindskiftet har Eminem været den suverænt mest ønskede kunstner blandt Roskilde Festivals gæster, og meldingerne lyder, at ventetiden belønnes med en massiv hitparade leveret af en kunstner i topform på scenen.

Den 45-årige rapper, producer, sangskriver, skuespiller - og lejlighedsvise provokatør - er med et pladesalg på over 172 millioner album ikke alene den absolut bedst sælgende rapper nogensinde.

Han er også manden bag klassiske hits som Stan, The Real Slim Shady, Without Me, My Name Is, Cleanin' Out My Closet, Love The Way You Lie, og med Lose Yourself fra det delvist selvbiografiske drama 8 Mile blev han den første rapper, der modtog en Oscar.

Han fik sit globale gennembrud med pladen The Slim Shady LP i 1999, og efterfølgende udgivelser som The Marshall Mathers LP og The Eminem Show betragtes i dag som klassikere.

Eminems niende album, Revival, udkom i december 2017. Pladen er hans ottende albumudgivelse i træk, der er debuteret på toppen af Billboards top 200-liste, hvilket ingen andre før ham har præsteret.

Hans koncerter har været fåtallige og eksklusive gennem årene, hvilket også er grunden til, at vi har måttet ventet så længe på en dansk optræden. Men han understregede sidste år på Reading-festivalen i England, at han er i stand til at lægge en festivalplads ned med en fuldstændigt medrivende optræden. Og før han står på scenen på Roskilde Festival, når han at spille sig varm med en række shows i USA. Så alt tyder på, at han bliver et perfekt match med Orange Scene.«

Roskilde Festival har tidligere offentliggjort navne som Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne og Stormzy, Nephew, Benal og First Aid Kit til festivalen i 2018.