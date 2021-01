Kommer det her til at ske til sommer, når nu Sundhedsstyrelsen forventer at kunne vaccinere inden Roskilde Festivals start? Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Roskilde Festival holder igen med vaccine-jubel

Roskilde - 12. januar 2021 kl. 08:58 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Timiningen kunne ikke være meget bedre. Sundhedsstyrelsen forventer, at alle borgere kan have fået anden vaccine inden 27. juni, som netop er den weekend, publikum indtager Roskilde Festivals campingområde.

Der lyder dog ingen »den er hjemme« i festivalledelsen, selvom nyheden bliver meget positivt modtaget.

- Vi har også lært af de seneste 8 måneder, at situationen hele tiden forandrer sig, og at vi derfor skal arbejde i flere forskellige scenarier. Der er stadig mere end et halvt år til, at vi skal afholde festival. Så vi arbejder videre og bevarer den forsigtige optimisme om at kunne afholde Roskilde Festival nummer 50 til sommer. Og når man kaster et blik på de sociale medier, kan vi se, at vores deltagere er både håbefulde og glade for nyheden. Det er jo rigtig dejligt, udtaler festivaldirektør Signe Lopdrup i en skriftlig kommentar.

Mens mange festivalgængere har jublet på sociale medier, er der stadig en del tilbageholdenhed blandt eksperter med at tolke vaccineudsigten som et grønt lys for festivaler. Der er stadig et stykke vej til at sikre, at 100.000 mennesker går smittefri gennem lugerne.

- Teoretisk set kan det lade sig gøre, hvis folk, som deltager, er immune, siger Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin i Aarhus Universitet, til TV2.

Tvivlen handler blandet andet om, hvor mange der vil tage imod vaccinen, og om det er nok til at opbygge flokimmunitet. Børn under 16 år er i forvejen ikke udset til at modtage vaccinen.

