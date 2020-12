Roskilde Festival tror på en festival til sommer og præsenterer nu 29 nye musiknavne. Foto: SH Luftfoto Foto: Stiig Hougesen/Foto: Stiig Hougesen

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Festival går ud med 29 nye musiknavne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Festival går ud med 29 nye musiknavne

Roskilde - 03. december 2020 kl. 09:22 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Blandt andre The Strokes, Jada, Haim og Faith No More er klar på en revanche for sommerens aflyste Roskilde Festival. De er blandt de 29 nye musiknavne til 2021-festivalen.

Læs også: Roskilde Festival vil have myndigheder mere på banen

Megan Thee Stallion er blandt de nye navne, som ikke er gengangere fra 2020-programmet.

Koncerten på Roskilde Festival bliver hendes første i Danmark, men Megan Thee Stallion er et af de seneste års varmeste navne. Den 25-årige rapper har samarbejdet med ingen ringere Beyoncé, og nummeret WAP, som hun udgav sammen med Cardi B, er dette års nok mest omtalte sang. Med det spritnye album "Good News" fra november understreger hun, at hun er blandt de vigtigste stemmer i hiphop netop nu.

»Den vigtigste opgave for os er altid at være relevante. At vi har blik for, hvad der er vedkommende til næste sommer. Derfor har vi videreført en række navne fra 2020-programmet, fordi de har holdt sig i bevægelse, og samtidig har vi kunnet følge de allerseneste strømninger på musik- og kunstscenen«, siger Roskilde Festivals programchef, Anders Wahrén, i en pressemeddelelse.

Offentliggørelsen af 29 musiknavne og 12 fra kunst- og aktivismeprogrammet er et tegn på, at festivalen er forsigtigt optimistiske omkring at gennemføre en festival til sommer. For med en vaccine på trapperne ser flere eksperter nu lysere på idéen om at kunne drage på festival til næste år.

Her er de nye navne til den 50. udgave af Roskilde Festival:

THE STROKES (US)

FAITH NO MORE (US)

HAIM (US)

ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS (US)

BALSTYRKO (DK)

BICEP (UK)

BIG THIEF (US)

DABABY (US)

DEFTONES (US)

DOJA CAT (US)

FATOUMATA DIAWARA FEAT. ANGÉLIQUE KIDJO & YAEL NAÏM (INT)

JADA (DK)

MEGAN THEE STALLION (US)

RÜFÜS DU SOL (AU)

WHITNEY (US)

FONTAINES D.C. (UK)

IDLES (UK)

JIMMY EAT WORLD (US)

LOUS AND THE YAKUZA (CD)

PHOEBE BRIDGERS (US)

POPPY (US)

RAPSODY (US)

RITA INDIANA (DO)

ROYCE 5'9« (US)

SLOWTHAI (UK)

SVALBARD (UK)

TEMP-ILLUSION (IR)

TESSA (DK)

TETO PRETO (BR) Kunst og aktivisme:

CENTRE FOR CYBER WELLNESS (DK)

ELLY CLARKE & VLADIMIR BJELICIC (UK/RS)

ILYICH (UA)

JACOB REMIN (DK)

JOSEFINE OPSAHL FEAT. THE PERFECT PROCESSION & MEURRCY (DK)

LAMIN FOFANA (SL)

MÅRTEN SPÅNGBERG (SE)

THEA SOTI (RS)

VIRON EROL VERT (DE)

Roskilde Festival har tidligere offentliggjort bl.a. Tyler, The Creator, Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes, FKA twigs, Mayhem, The Whitest Boy Alive, Thomas Helmig og TLC.

relaterede artikler

Festival: Vi er lyset for enden af den mørke tunnel 02. december 2020 kl. 08:58

Nu kunne vi godt bruge en vild og destruktiv festival-nedsmeltning 30. oktober 2020 kl. 15:44

Lyspunkt i en krisetid: Roskilde Festival fik stort overskud 09. oktober 2020 kl. 10:00