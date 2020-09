Roskilde Festival fyrer 17 medarbejdere

Corona-krisen får konsekvenser for Roskilde Festival-gruppen.

Den samlede almennyttige virksomhed bag Roskilde Festival er som direkte konsekvens af Corona-krisen nødsaget til at mindske organisationen. Roskilde Festival 2021 vil dog stadig kunne gennemføres.

Det skriver Roksilde Festival i en pressemeddelelse.

17 medarbejdere har i dag fået opsagt deres stilling, og i alt er organisationen blevet omkring 1/3 mindre som følge af opsigelser, stillingsudløb, der ikke er blevet forlænget, m.m.

Baggrunden er den markante påvirkning, som Corona-krisen har på økonomien i den samlede virksomhed, samtidig med at Roskilde Festival-gruppen, ligesom andre i branchen, mærker en nedgang i løbende opgaver.

Signe Lopdrup, administrerende direktør for Roskilde Festival-gruppen, siger:

- Vi er godt hjulpet af regeringens hjælpepakke til begivenheder i forbindelse med den festival, der skulle have været i sommer. Men den samlede almennyttige virksomhed er ramt økonomisk, og de øvrige hjælpepakker kan ikke hjælpe os igennem i tilstrækkelig grad.

- Siden nedlukningen i foråret har vi arbejdet fokuseret på at nedbringe omkostningerne ved, at stillinger, der er udløbet, ikke er blevet genbesat. Men det står nu klart, at det ikke er nok.

- Derfor har vi i dag desværre været nødsaget til at gennemføre en organisationstilpasning, hvor 17 medarbejdere har fået nedlagt deres stillinger. Det er meget ulykkeligt.