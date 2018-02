Se billedserie Pernille Drost fra Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse har været i Uganda for at besøge to flygtningelejre, hvor Care Danmark har projekter, der er finansieret af Danmarks Indsamling, som festivalen bidrager til. Foto: Jakob Dall Foto: Jakob Dall

Roskilde Festival fik set hvad pengene går til i flygtningelejr

Roskilde - 02. februar 2018 kl. 17:37 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nytter noget. Det var den følelse, som Pernille Drost tog hjem med, efter at hun i december var i Uganda med hjælpeorganisationen Care Danmark for at besøge et af de projekter, som bliver finansieret af Danmarks Indsamling.

Hun er opvokset i Osted og arbejder som nationalbibliotekschef og vicedirektør ved Det kgl. Bibliotek. Siden 2013 har hun desuden været frivillig i Roskilde Festivals pressegruppe under festivalen. I efteråret kom hun med i Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse, da den for første gang fik mulighed for at udpege et supplerende medlem, som ikke skal vælges på generalforsamlingen.

Et par måneder efter kom tilbuddet fra Care om at tage til Uganda, fordi Roskilde Festival er en af bidragsyderne til Danmarks Indsamling, og Pernille Drost var den fra bestyrelsen, som bedst kunne afsætte den uge, turen ville tage. Rejsen gik til det nordlige Uganda, og Pernille Drost og resten af selskabet, der også talte repræsentanter fra Novo Nordisk, Bygma og KromannReumert, nåede at besøge to flygtningelejre med flygtninge fra borgerkrigen i Sydsudan.

- Den første lejr var med nyankomne flygtninge, og man kunne godt mærke, at de var trætte og slidte, både fysisk og mentalt, og traumatiserede. Der var mange nyfødte babyer, som enten var født under flugten eller efter ankomsten til lejren. Jeg så kvinder, som havde det så dårligt, at de ikke havde mad nok i sig til deres nyfødte. Det var rigtig slemt, siger hun.

I den anden flygtningelejr var det tydeligt, at flygtningene havde boet dér i længere tid.

- Der var en helt anden energi. Ugandas regering har givet dem lov til at blive, så de er i gang med at bygge et samfund op, siger Pernille Drost, som glæder sig over, at de danske organisationer står bag programmer, der sørger for, at piger kommer i skole, og hjælper kvinder med at skabe deres egne indtægter.

- Jeg er især vild med et program, der hedder »Books before Babies«, som skal sikre, at pigerne ikke bliver gravide og forlader skolen. Jeg vil gerne se på, om festivalen kan støtte nogle af programmerne direkte, for deres formål passer direkte ind i festivalens DNA, siger hun.

Så selv om turen til Uganda bød på mange barske fortællinger, endte Pernille Drost med at tage derfra med en fornemmelse af håb.

- Jeg tog ikke derfra med en følelse af håbløshed. Der er mulighed for at få vendt bøtten, og det var tydeligt, at det har givet pote at få ændre på samfundsstrukturerne. Jeg så, at der ikke skal så meget til, før det batter. Men hvis vi ikke tager hånd om børnene nu, kan der godt gå yderligere 40-50 år, før befolkningen er i stand til at klare sig selv, siger hun.

Foreningen Roskilde Festival støtter i år til Danmarks Indsamling med 500.000 kroner, men har mulighed for at donere yderligere 500.000 kroner via kampagnen #MinCampStøtter. For hvert foto, der bliver lagt på det sociale medie Instagram med hashtagget #MinCampStøtter, giver festivalen nemlig 500 kroner til Danmarks Indsamling, men altså højst en halv million kroner.

Vinderlejren får samtidig en invitation til Danmarks Indsamlings store show lørdag den 3. februar, hvor de får lov til at overrække donationen.

