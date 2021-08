Louise Dahl Christensen er ansvarlig for undervisning og læring på Ragnarock og en af hovedkræfterne bag det nye undervisningsmateriale om Roskilde Festival. Foto: Daniel Tarkan Nacak Rasmussen/Romu

Roskilde Festival er blevet til klassesæt

Roskilde - 30. august 2021 kl. 05:18 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når eleverne i folkeskolens ældste klasser eller i landets ungdomsuddannelser i fremtiden skal have samfundsfag eller historie, kan det meget vel tænkes, at underisningen kommer til at foregå med afsæt i Roskilde Festival. Nu er der nemlig lavet undervisningsmateriale om Roskilde Festival. Det er lavet af Ragnarock i samarbejde med forlaget Columbus og blev præsenteret i denne uge.

- Festivalen udgør et helt særligt prisme, hvis man gerne vil kigge ind i de sidste 50 års ungdomskulturer. Og så er den et stærkt afsæt for diskussioner om emner, som på meget forskellig vis har optaget unge både førhen og i dag, siger museumsinspektør Louise Dahl Christensen, som er ansvarlig for undervisning og læring på Ragnarock, og som også har været en af de bærende kræfter i arbejdet med at skabe undervisningsmaterialet.

I bogen »Roskilde Festival 50« er festivalen case for historiske dilemmaer og samfundsfaglige problemstillinger. Temaerne spænder lige fra ungdomsoprør, identitetsdannelse og generationskløft til klima, bæredygtighed og køn. Første del af bogen består af historiske og samtidshistoriske kilder, anden del indeholder udvalgte tekster, statistik og figurer fra 2017-2020, som kan anvendes i samfundsfag. Materialet kan desuden bruges tværfagligt.

- Det er alt sammen aktuelle emner, som eleverne kan relatere sig til, og som i allerhøjeste grad er på dagsordenen for unge i dag, siger Louise Dahl Christensen.

I en almindelige klasse bestående af store teenagere er det langtfra alle elever, der har været af sted på festival, og der er masser af unge, der aldrig får lyst. Det har dog ingen betydning for bogens relevans og brug i timen, mener Louise Dahl Christensen.

- Roskilde Festival er et kendt brand, som mange har et forhold eller en holdning til, uanset om de har været på festivalen eller ej, og uanset om de ønsker at komme der eller ej. Så man kan sagtens arbejde med temaerne i bogen uden at være, eller nogensinde blive, en festivalrotte. Og man kan arbejde med temaerne, hvad enten man bor i Roskilde eller Rønne, Thisted eller Tønder, siger hun.

»Roskilde Festival 50« kan hentes gratis som klassesæt på Ragnarock, så længe lager haves. Den findes også i en digital version, som kan benyttes frit, og som kan hentes på rf50.dk eller på Forlaget Columbus.

Undervisningsmaterialet er blevet til med støtte fra Roskilde Kommunes puljen Alle tiders musikby og fra Roskilde Festival.