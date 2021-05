Roskilde Festival aflyser: Nu sker der dette her

- Aflysningen er jo desværre ikke helt uventet for os. Men det er meget ulykkeligt, og vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles igen på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som corona-krisen har ødelagt for landets unge. Det er der brug for nu. Aflysningen er meget alvorlig for vores forening og et hårdt stød for kulturens vækstlag og den værdikæde, der er med til at skabe festivalen, siger Signe Lopdrup, Roskilde Festivals administrerende direktør.