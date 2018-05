Roskilde Festival forventer snart at kunne melde udsolgt af partoutbilletter, dvs. billetter til alle dagene. Foto: Anders Ole Olsen

Roskilde Festival: Vi har snart udsolgt

Roskilde - 07. maj 2018

Det er ved at være tid til at skynde sig, hvis man vil have billet til årets Roskilde Festival.

Festivalen har i dag meddelt, at der snart er udsolgt af de 80.000 partout-billetter til årets festival, og det sker tre uger tidligere end i 2015, 2016 og 2017, hvor meldingen først kom i slutningen af maj.

Sidste år gik der dog tre uger, før der blev meldt endelig udsolgt af partoutbilletter, men i 2016 tog det kun to dage, og i 2015 var der to uger mellem udmeldingerne om næsten udsolgt og helt udsolgt.

Én ting ligger dog fast: Der bliver udsolgt igen i år.

- Man bør købe sin billet snart, hvis man vil være del af Roskilde Festival 2018. Vi har i flere måneder mærket en fantastisk stemning omkring årets festival. Og billetsalget ligger på et så godt niveau, at vi med sikkerhed kan sige, at Roskilde Festival også bliver udsolgt i år, siger Roskilde Festivals talskvinde Christina Bilde.

Udover de 80.000 partout-billetter sælger Roskilde festival også et begrænset antal endagsbilletter. Her er der for længst udsolgt til onsdag den 4. juli, hvor Eminem optræder, og næsten udsolgt til torsdag den 5. juli, der byder på Bruno Mars og Nephew.