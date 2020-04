Roskilde Festival skulle have fejret festival nr. 50, men det bliver ikke til noget på grund af forbuddet mod store forsamlinger. Foto: Thomas Olsen

Roskilde Festival: Vi er dybt ulykkelige

Roskilde - 06. april 2020 kl. 20:56 Af Lars Ahn Pedersen

Roskilde Festival har netop lagt følgende meddelelse ud på Facebook:

"Det er netop blevet meddelt, at det ikke er tilladt at gennemføre store arrangementer til sommer. Forbuddet gælder også Roskilde Festival.

Vi er dybt ulykkelige!

Vi frygtede, at det ville ske. Vi har til det sidste håbet, at det ikke ville ende på denne måde. Men risikoen for smittespredning er for stor, når så mange mennesker er samlet, og det hensyn er ubetinget det vigtigste.

Så der bliver ingen Roskilde Festival denne sommer.

Den skulle have været noget helt særligt. Som Roskilde Festival nr. 50 skulle den have været en markering, der fejrede det, vi er rundet af ved at se frem. En fejring, som hyldede kunsten, fællesskabet og lysten til at gøre en forskel. Alt det, vi har så meget brug for i disse tider.

Vi havde glædet os til at fejre den med jer. Vi har knoklet og gjort os umage. Vi ved, at forventningerne fra jer også har været tårnhøje. Sammen har vi krydset fingre og holdt vejret i forhåbning om, om at udviklingen ville være positiv og gå stærkt nok til, at vi kunne mødes til sommer. Sådan blev det ikke.

Roskilde Festival nr. 50 må vente til 2021."

Ifølge Roskilde Festival vil billetter købt til dette års festival også kunne bruges til Roskilde Festival i 2021. Ellers er det muligt at få den refunderet. Nærmere detaljer følger i den kommende tid, lover festivalen.

"Men først og fremmest beder vi om din opbakning. Du kan gøre en kæmpe forskel ved allerede nu at sige ja tak til at være med til Roskilde Festival i 2021. På den måde vil du være med til at sikre fundamentet for festivalen og hjælpe os gennem den næste meget svære tid.

Som almennyttig festival står Roskilde Festival i en særligt vanskelig situation. Vi er en indsamlingsbegivenhed, og vi afholder festival for at samle penge ind til velgørende arbejde for børn og unge. Vi donerer hele vores overskud væk hvert år, og vi har ikke en større opsparing at trække på. Vi starter så at sige fra nul kroner hvert år.

Det er en ekstremt alvorlig situation for os, men ikke alene for os. Der vil være betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige foreninger, kulturpartnere, virksomheder og organisationer, der står bag boder, yder service på pladsen eller som bidrager med programindhold, leverancer og produktioner. Mange af disse aktører er i forvejen meget hårdt ramt.

Samtidig kan foreningen bag festivalen ikke leve op til sit formål: at støtte børn og unges muligheder. Det får betydning for en række organisationer og initiativer både i og uden for Danmark, som også har ekstra brug for hjælp nu.

Årets festival kunne have været lyset for enden af den tunnel, vi alle befinder os i nu.

Nu går vi sammen med kunstnere, samarbejdspartnere, leverandører, foreninger og organisationer – alle dem, der med til at skabe Roskilde Festival – om at skabe en forrygende Roskilde Festival nr. 50 i 2021 og sikre, at det orange lys brænder stærkt og varmt helt frem til næste sommer.

Roskilde Festival er der hele året!

Lige nu skal vi komme os over meddelelsen. Så vender vi tilbage.

Tak for jeres støtte og kærlighed og pas godt på jer selv og hinanden."

