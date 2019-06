Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Roskilde Festival: Joy forstår, at kulturen kan løfte vores samfund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Roskilde Festival: Joy forstår, at kulturen kan løfte vores samfund

Roskilde - 27. juni 2019 kl. 11:18 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke til at tage fejl af den glæde som direktøren i Roskilde Festival, Signe Lopdrup, lægger for dagen, da hun bliver bedt om at kommentere på udnævnelsen af Joy Mogensen, Roskildes borgmester, til ny kulturminister.

- Det er virkelig flot. Hos Roskilde Festival synes vi naturligvis, at kulturen er et af de aller væsentligste politiske områder, og udnævnelsen er en anerkendelse af, at Joy Mogensen har formået at løfte kulturen i Roskilde, siger Signe Lopdrup, direktør hos Roskilde Festival.

Signe Lopdrup kalder Roskilde for en stærk kulturby, ikke mindst takket ved af borgmesterens personlige engagement i området.

- Joy Mogensen har en forståelse for, at kulturen kan være med til at løfte andre områder af vores samfund. Den forståelse forsvinder jo ikke, bare fordi man går fra at være borgmester til at være minister, siger hun.

Hvad udnævnelsen kommer til at betyde for Roskilde Festival mere konkret, har Signe Lopdrup svært ved at svare på.

- Vi har en minister, som kender og forstår os. Det er aldrig dårligt. Men helt generelt for kunst- og kultur i Danmark, tror jeg, at Joy har en indsigt, som mange vil kunne nyde godt af. Hun er en dygtig politiker, og så kender hun via jobbet som borgmester betydningen af bredden i dansk kulturliv, siger Signe Lopdrup.

relaterede artikler

Lindskov: Joy har den bedste ballast 27. juni 2019 kl. 10:47

S i tænkeboks om borgmesterpost 27. juni 2019 kl. 10:46

Vikaren ved ikke om han vil være borgmester 27. juni 2019 kl. 10:32