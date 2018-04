Se billedserie Roskilde Festival Højskole er ved at skyde op. Den skal stå færdig til november, og det føler forstander Jesper Øland sig overbevist om, at den også gør. De første elever starter til januar. Foto: Kristian Jørgensen

Roskilde Festival Højskole er halvt fyldt

Roskilde - 13. april 2018 kl. 16:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er kommet fuld gang i byggeriet af Roskilde Festival Højskoles hovedbygning, efter elev- og lærerboligerne har været undervejs siden efteråret og nærmer sig afslutning.

At byggeriet bliver afleveret til november som aftalt er topprioritet for højskolen lige nu, men lige så vigtigt er det at få nogle elever i hus. Og mens opførslen er overladt til kyndige byggefolk, bruger højskolens egne folk det meste af tiden på de kommende elever, som får tilsendt brochurer, kommer på omvisning og efterhånden også tilmelder sig i pænt antal.

35 elever har allerede tilmeldt, og det er næsten halvdelen af de 80 elever, som er målsætningen til januar. Dermed er den landets første nybyggede højskole i 50 år langt foran nogle af de gamle højskoler.

- Vi oplever mange, der elsker det element, at de kan være nogle af de første, der sætter deres præg på det her sted. Det vil de første mange år være eleverne, der er med til at definere det, siger højskoleforstander Jesper Øland.

Roskilde Festival Højskole er også undervejs med at opbygge en stav. Inden årets festival regner de med at være seks mand, og når højskolen står klar til november, er de oppe at have 17-18 årsværk.

