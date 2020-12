Roskilde Festival Højskole ansætter ny viceforstander

Fra det nye år tiltræder 28-årige Kirsten Ida Enemark som ny viceforstander på Roskilde Festival Højskole. Hun er ikke noget nyt ansigt for tidligere elever og folk i nærområdet - tværtimod har hun været med på rejsen som en af de første ansatte til at starte Roskilde Festival Højskole. Kirsten Ida Enemark bliver dermed en af landets alleryngste viceforstandere.

- Kirsten Ida har sine rødder dybt forankret i den almene folkehøjskole og samtidig er hun ikke bange for at tænke nyt og prøve at gå nye veje i forhold til det at drive en ny højskole. Det er lige den balance jeg har brug for hos en viceforstander her på RoFH, siger forstander Hans Christian Nielsen.