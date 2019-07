Roskilde Festival: Ændringer har fungeret godt

- Vi har lavet ret meget om, og det er altid spændende at se, hvordan det bliver taget imod, for det betyder meget for os organisatorisk. Og det fungerer godt, deltagerne har taget godt imod det. Avalon-området med trægrænser og natur har været lukket for deltagere, og så meget natur har vi heller ikke herude, så det er lidt fjollet, at vi har gemt det væk. Det samme med Central Park, hvor vi har skabt et rum, hvor det er dejligt at opholde sig under træerne med siddemøbler rundt om. Du kan sige, at det er små ting, men det betyder noget, for det kan løfte festivalen helt enormt, at man lige skaber de der områder, siger hun.